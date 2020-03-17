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Espreso.tvОбществоПутин назначил референдум по Конституции на 22 апреля

Путин назначил референдум по Конституции на 22 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, голосование состоится 22 апреля 2020 года. На всероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

В то же время Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой допустил перенос сроков голосования в связи с пандемией коронавируса.

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, однако, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия" , - заявил российский президент.

10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции Российской Федерации об отмене ограничения на количество президентских сроков.

Она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию до до 2036 года.

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ намечено на 22 апреля 2020 года.

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