Путин назначил референдум по Конституции на 22 апреля
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу, голосование состоится 22 апреля 2020 года. На всероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
В то же время Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой допустил перенос сроков голосования в связи с пандемией коронавируса.
"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, однако, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия" , - заявил российский президент.
10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции Российской Федерации об отмене ограничения на количество президентских сроков.
Она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию до до 2036 года.
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ намечено на 22 апреля 2020 года.
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