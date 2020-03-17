Принять участие в тираже Пауэрбол США с призом $130 миллионов можно из дома

17 марта, 2020, 14:11

Американский Пауэрбол, которому принадлежит мировой рекорд за крупнейший джекпот в истории лотерей (1,586 млрд долларов США), снова идет в гору. В ходе тиража, который состоится в ближайшую среду, будет разыгран первый приз в размере $130 млн.

Хотите выиграть сумму, которая изменит вашу жизнь? Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете играть в Пауэрболи другие американские лотереи, не выходя из дома.

Правила Пауэрбол США

В ходе тиражей Пауэрбол разыгрываются 5 номеров из диапазона 1-69, а также дополнительный бонусный шар «Powerball» от 1 до 26. Для выигрыша джекпота требуется совпадение всех 6 номеров, но лотерея также предлагает второй приз в $1 млн – эту сумму получит каждый игрок, сумевший угадать 5 основных номеров. Немного доплатив за опцию "Multiplier" (мультипликатор), вы можете удвоить второй приз и увеличить остальные призы в 2-5 раз. Тиражи проходят 2 раза в неделю – по средам и субботам в 22:59 EST

3 причины играть в американские лотереи онлайн

Огромные призы – играя онлайн в лотереи США, вы получаете шанс выиграть несоразмерно более крупные призы, чем предлагают местные лотереи.

Не выходя из дома – если для игры в лотерею «традиционным» способом вам придется переодеваться и идти в магазин, то для участия в лото онлайн вам даже не понадобится вставать со стула.

Безопасно – никогда не потеряйте ваш билет! После того, как вы подтвердите ваш заказ, представитель сервиса theLotter.comв США приобретет официальный билет с вашими номерами и загрузит его копию в вашу учетную запись. Сам же билет будет в полной надежности храниться в сейфе компании. Подчеркнем, лотерейный билет принадлежит вам и никому другому. Также, сервис не берет комиссионных с выигрышей – вы получите весь выигранный вами приз полностью (после вычета налогов).

Можно ли выиграть на сайте theLotter.com?

Конечно! За почти двадцатилетнюю историю существования сайта, более 5 миллионов игроков theLotter.comвыиграли призы на сумму около 100 миллионов долларов! Самый крупный выигрыш принадлежит Ауре Д. из Панамы, сорвавшей 30-миллионный джекпот Лото Флориды!

Как играть в Пауэрбол онлайн?

Хотите тоже побороться за самый крупный джекпот в мире? Вот то, что вам надо для этого сделать:

Создать учетную запись на сайте theLotter.com. Перейти на страницу лотереи Пауэрбол.

Выбрать ваши счастливые числа.

Представитель сайта свяжется с вами если ваш билет выиграет в одной из призовых категорий. Второстепенные призы добавятся на ваш баланс автоматически после перевода денег организатором лотереи. Если вы выиграете джекпот или особо крупный второстепенный приз, чтобы забрать выигрыш вам, возможно, надо будет съездить в США.

Не ждите, пока джекпот выиграет кто-нибудь другой. Играйте сегодня, и может быть уже очень скоро вы станете мультимиллионером.