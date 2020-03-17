Правительство выделит на противодействие коронавирусу 128 млн

17 марта, 2020, 17:13

Министерство финансов осуществило перераспределение расходов для приобретения материальных ресурсов для противодействия распространению коронавируса Covid-19 в сумме 128 млн грн

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Минфина, передает ЭП.

Средства перераспределены по предложению Министерства здравоохранения в рамках действующей бюджетной программы по мерам борьбы с эпидемиями, с целью увеличения расходов Центра общественного здоровья и лабораторных центров Минздрава.

Ранее на заседании Кабинета Министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

"Таким образом прямые затраты именно на противодействие коронавируса достигнут 128 млн грн", - отметил Каневский.