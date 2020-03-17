Правительство выделит на противодействие коронавирусу 128 млн
17 марта, 2020, 17:13
Министерство финансов осуществило перераспределение расходов для приобретения материальных ресурсов для противодействия распространению коронавируса Covid-19 в сумме 128 млн грн
Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Минфина, передает ЭП.
Средства перераспределены по предложению Министерства здравоохранения в рамках действующей бюджетной программы по мерам борьбы с эпидемиями, с целью увеличения расходов Центра общественного здоровья и лабораторных центров Минздрава.
Ранее на заседании Кабинета Министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
"Таким образом прямые затраты именно на противодействие коронавируса достигнут 128 млн грн", - отметил Каневский.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-