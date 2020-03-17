Петр Порошенко: Ситуация в стране требует мобилизации всех ресурсов, чтобы исправить ошибки власти и защитить жизнь и здоровье людей

17 марта, 2020, 09:09

"Европйська Солидарность" делегировала своих представителей для разработки антикризисного пакета законов по противодействию пандемии коронавируса и будет поддерживать на внеочередном заседании парламента 17 марта меры, направленные на исправление ошибок власти и обеспечение защиты жизни и здоровья украинских граждан

Об этом по окончании совещания лидеров фракций заявил пятый Президент Украины, председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

"Почти в час ночи закончилось заседание Согласительного совета. Ситуация в стране такова, что безусловно требует кардинальных изменений в подходах к решению проблем, мобилизации всех ресурсов, в том числе и ресурсов парламента. Поэтому" Европейская Солидарность ", во-первых, делегировала своих представителей для разработки совместных законопроектов, которые позволят минимизировать последствия пандемии коронавируса и исправить те ошибки, которые были допущены на первых шагах, когда возник риск, что страна останется без мер защиты в достаточном количестве, без того т-систем, без реальных инструментов и рычагов, для того чтобы через эти рычаги обеспечить главное - безопасность людей, сохранность их жизни и сохранения их здоровья ", - отметил Порошенко.

"Поэтому в 8:00 утра мы будем участвовать в заседании Верховной Рады. Мы будем голосовать за законопроекты, которые были разработаны с нашим участием, и будем демонстрировать, что перед угрозой страна может и способна объединиться", - подчеркнул Петр Порошенко .

Он также обратил внимание на то, что власти необходимо системно работать над преодолением кризисных явлений в экономике, которые накопились еще до начала пандемии коронавируса вследствие непрофессионального управления.

"Мы хотим увидеть, что когда мы переходим уже к решению стратегических системных вопросов, необходимо, чтобы правительство предложило тщательный пакет программ, стратегии выхода из того кризиса, в который Украина попала задолго до пандемии коронавируса. В частности, мы хотим увидеть меры и инструменты, обеспечат защиту инвесторов, независимость правоохранительной системы, обеспечит независимость судебной систем, реальные преимущества и изменения, которые позволят нам претендовать на деньги инвесторов со всего мира. А не так как сейчас, что инвесторы все бегут из Украины любой ценой. И это были, к сожалению, те последствия, которые мы имели в последние месяцы ", - напомнил Петр Порошенко .