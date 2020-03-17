Парламент вынужден срочно принять меры по противодействию эпидемии в Украине из-за того, что правительство Зеленского провалило эту работу, - Герасимов

17 марта, 2020, 11:32

Правительство Зеленского провалило работу по подготовке страны к противодействию распространению коронавируса в Украине, именно поэтому в парламенте состоялось внеочередное заседание и одобрены срочные решения для борьбы с болезнью

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте.

"Ситуация в стране является сверхсложной и с точки зрения эпидемии коронавируса, и с точки зрения экономики, которая была завалена задолго до коронавируса. Именно поэтому это время, когда действительно надо подставлять плечо, здесь нет разницы власть или оппозиция, определенные решения надо принимать почти единогласно ", - сказал депутат.

По его словам, именно поэтому "Европейская Солидарность» активно участвовала в выработке комплексного закона, который включил в себя многие нормы по противодействию коронавируса. Фракция полностью поддержала этот законопроект.

"Но там действительно были включены определенные нормы, которые вызывают беспокойство у общественности и гражданского общества", - отметил сопредседатель фракции.

При этом он также подчеркнул, что вся страна сегодня ждет действий от парламента, от президента, от правительства.

"Что касается правительства и президента можем констатировать, что работа по подготовке противодействия эпидемии завалена", - подчеркнул депутат.

"Что касается парламента, то сегодня принят комплексный законопроект по противодействию эпидемии коронавируса. Этот закон был принят даже без обсуждения, несмотря на большой общественный интерес, большой интерес журналистов, что в этом законе", - сказал Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требовала объяснить людям суть и основные нормы этого закона. "Одна из главных вещей сегодня - правильно коммуницировать с обществом каким образом парламент принимает решение, чтобы предотвратить распространение эпидемии и поддержать сегодня людей", - отметил Артур Герасимов.