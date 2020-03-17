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Espreso.tvСпортОтменен ЧЕ по художественной гимнастике, который должен был состояться в Киеве

Отменен ЧЕ по художественной гимнастике, который должен был состояться в Киеве


фото: Getty Images
Из-за пандемии коронавируса Европейский гимнастический союз отложил чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был состояться в конце мая в Киеве

Об этом сообщает Европейский гимнастический союз в twitter.

Европейское первенство, которая должно былосостояться с 21 по 24 мая в Киеве перенесено из-за пандемии коронавируса.

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"Нашей главной заботой всегда остается безопасность и здоровье гимнастов, их окружения, болельщиков и партнеров. В данной ситуации мы чувствуем, что перенос этих важных соревнований - лучший вариант. Будьте уверены на сто процентов, мы работаем над поиском возможных решений. Мы намерены перенести соревнования на вторую половину года и будем работать совместно с организатором, чтобы найти новые даты. Больше информации появится в конце апреля", - говорится в заявлении.

  • Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

 

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