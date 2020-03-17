Обвинили в валютных операциях и хранении оружия, чтобы шпионили против Украины, - в СБУ рассказали о методах вербовки боевиками ОРДЛО

17 марта, 2020, 15:22

В СБУ рассказали, как враг заставлял шантажом к сотрудничеству жительницу Макеевки и пытками жителя Луганска

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой "МГБ ДНР" за якобы нелегальные валютные операции. Из-за психологического давления, запугивания и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированные на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступные задачи в интересах террористической организации. По материалам следователей СБУ решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.

Также в Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила другую попытку вербовки нашего соотечественника так называемой "МГБ ЛНР". Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещения украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР".

Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки.

Освободиться из застенков боевиков мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР". Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации.

Напомним, 20 января СБУ сообщила об обезвреживании российского шпиона , действовавшего по заданию ФСБ, при попытке передачи собранных разведданных в Днепропетровской области