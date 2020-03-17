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Espreso.tvОбществоОбстрел на Донбассе: ранены двое украинских военных

Обстрел на Донбассе: ранены двое украинских военных


фото: pressjfo.news
17 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"По позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинского учреждения, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения операции Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

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