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Espreso.tvОбществоНацбанк рекомендует банкам не платить дивиденды владельцам: чтобы хватило средств для клиентов

Нацбанк рекомендует банкам не платить дивиденды владельцам: чтобы хватило средств для клиентов


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины советует банковским учреждениям не выплачивать дивидендов своим владельцам до лета 2020 года, чтобы обезопасить себя от нехватки средств для расчетов с украинскими клиентами

Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.

"Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности", - сообщили в Нацбанке.

В свою очередь в НБУ заявили о готовности поддержать банковскую систему, выдачей кредитов рефинансирования, отсрочкой новых требований к капиталу и проведения стресс-тестов. Также Нацбанк планирует на время карантина отменить выездные проверки банков.

"Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализированная и имеет значительный запас ликвидности - объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн", - добавили в Нацбанке.

 

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