Нацбанк рекомендует банкам не платить дивиденды владельцам: чтобы хватило средств для клиентов
Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.
"Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности", - сообщили в Нацбанке.
В свою очередь в НБУ заявили о готовности поддержать банковскую систему, выдачей кредитов рефинансирования, отсрочкой новых требований к капиталу и проведения стресс-тестов. Также Нацбанк планирует на время карантина отменить выездные проверки банков.
"Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализированная и имеет значительный запас ликвидности - объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн", - добавили в Нацбанке.
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