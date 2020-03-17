 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинюст предлагает ввести комендантский час и обыски без решения суда в случае чрезвычайного положения, - СМИ

Минюст предлагает ввести комендантский час и обыски без решения суда в случае чрезвычайного положения, - СМИ


фото: volyn24
Министерство юстиции Украины предлагает дополнить закон о чрезвычайном положении возможностью досмотра личных вещей и обыска автомобилей без решения суда

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в МВД и Минюсте.

По данным издания, также предлагается ввести комендантский час в случае введения чрезвычайного положения.

Издание отмечает, что пока эти предложения сейчас обсуждают в формате рабочей группы на базе комитета по вопросам здоровья нации, работает над законопроектамы о защите от эпидемии коронавируса.

Так, члены группы предлагают дополнить ст. 17 "Закона Украины о правовом режиме чрезвычайного положения" двумя пунктами: введением комендантского часа и проверкой документов у граждан, а в некоторых случаях - личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов и служебных помещений.

При этом МВД, по данным издания, предлагает соответственно изменить одну из статей уголовного кодекса: за нарушение санитарных правил ввести штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до 3 лет.

Сейчас предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов и ограничение свободы до 3 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать