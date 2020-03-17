Минюст предлагает ввести комендантский час и обыски без решения суда в случае чрезвычайного положения, - СМИ

17 марта, 2020, 10:29

Министерство юстиции Украины предлагает дополнить закон о чрезвычайном положении возможностью досмотра личных вещей и обыска автомобилей без решения суда

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в МВД и Минюсте.

По данным издания, также предлагается ввести комендантский час в случае введения чрезвычайного положения.

Издание отмечает, что пока эти предложения сейчас обсуждают в формате рабочей группы на базе комитета по вопросам здоровья нации, работает над законопроектамы о защите от эпидемии коронавируса.

Так, члены группы предлагают дополнить ст. 17 "Закона Украины о правовом режиме чрезвычайного положения" двумя пунктами: введением комендантского часа и проверкой документов у граждан, а в некоторых случаях - личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов и служебных помещений.

При этом МВД, по данным издания, предлагает соответственно изменить одну из статей уголовного кодекса: за нарушение санитарных правил ввести штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до 3 лет.

Сейчас предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов и ограничение свободы до 3 лет.