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Espreso.tvОбществоМинэкономики проверяет наличие продуктов первой необходимости в магазинах каждые два дня

Минэкономики проверяет наличие продуктов первой необходимости в магазинах каждые два дня


фото: reuters
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины каждые два дня проверяет наличие продуктов первой необходимости в торговых сетях страны

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров о наличии продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет - обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", - отметил Высоцкий. Сообщается, что список продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, содержит: пшеничную муку высшего сорта, хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия, гречневую крупу, рис, говядину первой категории , сало, птицу, свинину, вареную колбасу первого сорта, молоко 2,5% жирности, сметану 20% жирности, мягкий сыр, яйца, масло сливочное, сахар, подсолнечное масло, соль, картофель.

 

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