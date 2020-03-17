Мои ребята купили мебель и телевизоры: президент румынского клуба рассказал, как помог в борьбе с коронавирусом

17 марта, 2020, 19:58

Владелец румынского "Стяуа" Джиджи Бекали рассказал, что помог одной из румынских больниц в борьбе против коронавируса

Об этом сообщает Stiri pe surse .

"Мне прислали длинный список того что нет у больницы, попросили помочь. Они сказали, что им нужны стулья, столы, мебель, камеры, чистящие средства, швабры, телевизоры и другие вещи. Все из-за коронавируса. Конечно, я это сделал. Ребята пошли и купили все, что они просили в первую очередь. А сегодня у меня появился новый список для них, и мои ребята уже ушли, чтобы купить все, что им нужно. Как я могу не помочь? Боже упаси!" - заявил Джиджи Бекали.

По последним данным в Румынии 184 человека заразились коронавирусом, из них 16 выздоровели.