Мои ребята купили мебель и телевизоры: президент румынского клуба рассказал, как помог в борьбе с коронавирусом
17 марта, 2020, 19:58
Владелец румынского "Стяуа" Джиджи Бекали рассказал, что помог одной из румынских больниц в борьбе против коронавируса
Об этом сообщает Stiri pe surse .
"Мне прислали длинный список того что нет у больницы, попросили помочь. Они сказали, что им нужны стулья, столы, мебель, камеры, чистящие средства, швабры, телевизоры и другие вещи. Все из-за коронавируса. Конечно, я это сделал. Ребята пошли и купили все, что они просили в первую очередь. А сегодня у меня появился новый список для них, и мои ребята уже ушли, чтобы купить все, что им нужно. Как я могу не помочь? Боже упаси!" - заявил Джиджи Бекали.
По последним данным в Румынии 184 человека заразились коронавирусом, из них 16 выздоровели.
- 17 марта бывший премьер-министр Италии и владелец "Милана" Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом.
- Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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