Матчи сборной Украины против Франции и Польши отменены, - источник в УАФ

17 марта, 2020, 14:00

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши не состоятся из-за опасности распространения коронавируса

Об этом со ссылкой на источник в УАФ сообщает УП.

Украинская ассоциация футбола после консультаций с французским и польским федерациями решила отказаться от проведения товарищеских матчей.

27 марта украинцы должны были сыграть против Франции в Париже, а 31 марта против Польши в Хожуве.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт