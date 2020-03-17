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Espreso.tvСпортМатчи сборной Украины против Франции и Польши отменены, - источник в УАФ

Матчи сборной Украины против Франции и Польши отменены, - источник в УАФ


фото: Getty Images
Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши не состоятся из-за опасности распространения коронавируса

Об этом со ссылкой на источник в УАФ сообщает УП.

Украинская ассоциация футбола после консультаций с французским и польским федерациями решила отказаться от проведения товарищеских матчей.

27 марта украинцы должны были сыграть против Франции в Париже, а 31 марта против Польши в Хожуве.

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