Матчи сборной Украины против Франции и Польши отменены, - источник в УАФ
17 марта, 2020, 14:00
Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши не состоятся из-за опасности распространения коронавируса
Об этом со ссылкой на источник в УАФ сообщает УП.
Украинская ассоциация футбола после консультаций с французским и польским федерациями решила отказаться от проведения товарищеских матчей.
27 марта украинцы должны были сыграть против Франции в Париже, а 31 марта против Польши в Хожуве.
Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт
- 17 марта стало известно, что УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных до весны 2021 года.
- УЕФА 17 марта намерена объявить о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-