Крымчан без регистрации на материке не выпустят из оккупированного полуострова, - Госпогранслужба

17 марта, 2020, 11:45

В Госпогранслужбе Украины объясняют, что в связи с приостановкой работы пунктов въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью, граждан без регистрации на материковой части Украины пропускать не будут

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Херсонский отряд Госпогранслужбы Украины.

"В этот период будут пропускать на временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество. С временно оккупированной территории граждан Украины , место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество ", - говорится в сообщении