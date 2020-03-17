КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом закрыли до 3 апреля

17 марта, 2020, 09:19

Работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее временно прекращают до 3 апреля с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО в Facebook.

"К 3 апреля 2020 временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.. Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и г.. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества ", - говорится в сообщении.

Кроме того, въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с Администрацией Государственной пограничной службы.

Как отмечается, временное закрытие КПВВ "не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить".

"В первую очередь - пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", - отметили в министерстве.

Украинский призвали учитывать эту информацию при планировании своих поездок и "заботиться о своем здоровье и здоровье близких".