 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКПВВ на админгранице с оккупированным Крымом закрыли до 3 апреля

КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом закрыли до 3 апреля

Работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее временно прекращают до 3 апреля с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО в Facebook.

"К 3 апреля 2020 временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.. Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и г.. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества ", - говорится в сообщении.

Кроме того, въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с Администрацией Государственной пограничной службы.

Как отмечается, временное закрытие КПВВ "не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить".

"В первую очередь - пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", - отметили в министерстве.

Украинский призвали учитывать эту информацию при планировании своих поездок и "заботиться о своем здоровье и здоровье близких".

  • Напомним, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 до 3 апреля 2020 введены дополнительные временные ограничения на пересечение линии соприкосновения с временно оккупированными территориями (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать