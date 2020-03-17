Коронавирус зафиксировали в последней "незараженной" стране Европы
17 марта, 2020, 22:18
Сразу 2 случая COVID-19 зафиксировали 17 марта в Черногории
Об этом сообщил премьер-министр страны Душко Маркович, передает издание Mina.
По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, которые родились в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, охваченных эпидемией раньше.
"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны", - сказал Маркович.
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Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.
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