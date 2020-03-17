Коронавирус: YouTube отправил сотрудников на карантин

17 марта, 2020, 16:20

Сервис YouTube тоже присоединился к борьбе с распространением коронавируса и отправил своих работников на карантин

Об этом сообщает Engadget.

Сейчас работа сервиса будет больше полагаться на машинное обучение на базе искусственного интеллекта. После режима карантина в компании решили уменьшить необходимость прихода сотрудников в офис. Именно поэтому YouTube позволяет своей автоматизированной системе удалять некоторый контент, даже если его не проверил человек.

"Мы понимаем, что это может помешать пользователям и авторам, но мы знаем, что это правильно для людей, которые работают над обеспечением безопасности YouTube, и для более широкой общественности. Мы ценим терпение каждого, так как мы делаем эти шаги в такое непростое время", - говорят в YouTube.

В администрации YouTube признают, что это может привести к увеличению количества изъятых видео, при этом под "цензуру" попадут ролики, которые не нарушают правила. Поэтому в этот период YouTube позволит всем пользователям обжаловать удаление роликов.