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Espreso.tvОбществоКоронавирус: YouTube отправил сотрудников на карантин

Коронавирус: YouTube отправил сотрудников на карантин


фото: reuters
Сервис YouTube тоже присоединился к борьбе с распространением коронавируса и отправил своих работников на карантин

Об этом сообщает Engadget.

Сейчас работа сервиса будет больше полагаться на машинное обучение на базе искусственного интеллекта. После режима карантина в компании решили уменьшить необходимость прихода сотрудников в офис. Именно поэтому YouTube позволяет своей автоматизированной системе удалять некоторый контент, даже если его не проверил человек.

"Мы понимаем, что это может помешать пользователям и авторам, но мы знаем, что это правильно для людей, которые работают над обеспечением безопасности YouTube, и для более широкой общественности. Мы ценим терпение каждого, так как мы делаем эти шаги в такое непростое время", - говорят в YouTube.

В администрации YouTube признают, что это может привести к увеличению количества изъятых видео, при этом под "цензуру" попадут ролики, которые не нарушают правила. Поэтому в этот период YouTube позволит всем пользователям обжаловать удаление роликов.
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