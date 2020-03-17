Коронавирус в Венеции: безлюдные каналы стали невероятно чистыми

17 марта, 2020, 19:00

В Венеции из-за пандемии коронавируса исчезли туристы и прекратилось движение моторных лодок: каналы, по словам местных жителей, стали удивительно чистыми

Жители Венеции публикуют в соцсетях фото и видео, на которых можно увидеть спокойные и необычно прозрачные воды венецианских каналов.

Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

Люди активно комментируют необычное для своего города явление: "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", пишут они в соцсетях.

Как известно, Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышки коронавируса.