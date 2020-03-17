Коронавирус в Украине: в регионы передали 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких, - Шмыгаль

17 марта, 2020, 09:05

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1500 аппаратов вентиляции искусственного дыхания направлены в регионы

Об этом он сказал во время внеочередного заседания ВР, передает Еспресо.TV .

"1500 аппаратов вентиляции искусственного дыхания направлены в регионы. 12 тыс коек в инфекционных отделениях подготовлено, всего - 200 тыс. Коек", - сообщил Шмыгаль.

Он также сообщил, что рассматривается вопрос социального обеспечения врачей.