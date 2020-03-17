Коронавирус в Украине Укрзализныця с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение
Как сообщает пресс-центр Укрзализныци, компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен.
"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, если бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме.
Также напоминаем, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются ". - говорится в сообщении УЗ.
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