Коронавирус в Украине Укрзализныця с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

17 марта, 2020, 09:22

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №215 Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19 до принятия отдельного решения правительства. Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта

Как сообщает пресс-центр Укрзализныци, компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, если бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме.

Также напоминаем, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются ". - говорится в сообщении УЗ.