Коронавирус в Украине: Правительство устанавливает на авиаперевозки предельные тарифы
17 марта, 2020, 08:51
Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, говорится о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.
Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
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