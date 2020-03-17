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Espreso.tvЭкономикаКоронавирус в Украине: Правительство устанавливает на авиаперевозки предельные тарифы

Коронавирус в Украине: Правительство устанавливает на авиаперевозки предельные тарифы

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, говорится о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

 

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