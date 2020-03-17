Коронавирус в Украине: Правительство устанавливает на авиаперевозки предельные тарифы

17 марта, 2020, 08:51

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, говорится о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.