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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: двух мужчин из Славянска госпитализировали с подозрением на заражение

Коронавирус в Украине: двух мужчин из Славянска госпитализировали с подозрением на заражение


фото: reuters
В Славянске Донецкой области двое жителей, которые на днях вернулись из-за границы, госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщила городской совет.

"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г.. Константиновка) с подозрением на коронавирусной инфекцией. Оба - молодые мужчины, что на днях вернулись из поездки за границу", - говорится в сообщении.

Отмечено, что окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований.

Анализы госпитализированных отправили в Киев, результат ожидают сегодня.

Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

  • Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года , поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.

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