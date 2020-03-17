Коронавирус в Украине: двух мужчин из Славянска госпитализировали с подозрением на заражение

17 марта, 2020, 13:56

В Славянске Донецкой области двое жителей, которые на днях вернулись из-за границы, госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщила городской совет.

"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г.. Константиновка) с подозрением на коронавирусной инфекцией. Оба - молодые мужчины, что на днях вернулись из поездки за границу", - говорится в сообщении.

Отмечено, что окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований.

Анализы госпитализированных отправили в Киев, результат ожидают сегодня.

Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.