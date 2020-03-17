Коронавирус в Украине: четверо из семи инфицированных заразились внутри страны, - Ляшко
17 марта, 2020, 10:25
Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает РБК-Украина .
Ляшко отметил, что в связи с этим, МЗ меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.
"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связанны с внутристрановые передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.
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