Коронавирус в Украине: четверо из семи инфицированных заразились внутри страны, - Ляшко

17 марта, 2020, 10:25

Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает РБК-Украина .

Ляшко отметил, что в связи с этим, МЗ меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связанны с внутристрановые передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.