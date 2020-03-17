Коронавирус: в Минздраве введены ограничительные мероприятия
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"С целью нераспространения коронавируса среди работников аппарата МЗ Украины и учитывая карантинные мероприятия, приказом Министра здравоохранения Украины временно ограничен допуск в административные здания и служебные помещения министерства", - говорится в сообщении.
Согласно Приказу должностные лица, представители общественности, члены рабочих групп и комиссий участвуют в заседаниях, на которые они приглашены, в режиме видеоконференции.
Допуск в административные здания временно ограничен, за исключением народных депутатов Украины, их помощников, членов правительства, работников Секретариата Кабинета Министров Украины, руководителей и заместителей руководителей центральных и других органов исполнительной власти, должностных лиц организаций, относящихся к сфере управления МЗ Украины, и работников министерства.
- Напомним, на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 16 марта принято решение о ряде ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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