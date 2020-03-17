Коронавирус: украинцы, которые "застряли" на Шри-Ланке, смогут вернуться домой, - МИД
17 марта, 2020, 13:59
Граждане Украины, которые из-за ситуации с коронавируса и карантином застряли на Шри-Ланке, смогут вернуться тремя рейсами 18, 20 и 21 марта
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.
"Консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращения украинцев домой. Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры согласовывают алгоритм взаимодействия с плановом возвращению граждан домой", - говорится в сообщении.
Отметим, что из Египта в Украину уже вернулись 1,5 тысячи человек в связи с введением карантина.
- Напомним, аэропорт "Борисполь" принял уже 38 рейсов с украинскими, возвращающихся из-за рубежа.
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