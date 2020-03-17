Коронавирус на Житомирщине: два блогера притворялись больными, получили вызов полиции

17 марта, 2020, 20:36

17 марта в больницу города Коростень вызвали полицию из-за ложного сообщения о заражении коронавирусом

Об этом сообщает Житомир.info.

В городе Коростене в больницу обратились два человека с якобы симптомами коронавирусной инфекции. "Зараженными" опасной болезнью оказались двое местных блогеров, которые решили проверить работу сотрудников инфекционной больницы.

"Два человека, 1990 и 1994 года, обратились в центр ПМСП Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились за границей с 5 по 12 марта, в Италии", - написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Бригада скорой помощи сразу среагировала на этот вызов, прибыв к мнимым больным в полном защитном комплекте от коронавирусной инфекции. Блоггеров доставили в инфекционное отделение.

"В инфекционном боксе был проведен быстрый тест на выявление коронавируса. Результат оказался отрицательным, но известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки. Когда врач зашла в бокс и начала процедуру анамнеза, то есть получения информации о больном и его болезни, они признались, что являются блогерами и снимают процесс получения медицинской помощи", - добавил председатель ОГА.

Главный врач Николай Ходаковский вызвал полицию для фиксации правонарушения.

Руководитель области заявил, что потребует компенсацию стоимости зря потраченного комплекта индивидуальной защиты и выезда медицинской бригады и привлечение к административной ответственности горе-блогеров.