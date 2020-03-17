Команда на карантине: у игрока немецкой "Герты" обнаружили коронавирус
17 марта, 2020, 18:08
Один из футболистов немецкой "Герты" заражен коронавирусом, а клуб отправили на двухнедельный карантин
Об этом сообщает официальный twitter "Герты".
Берлинский клуб не называет имя исполнителя, который сдал положительный тест на коронавирус. Всех футболистов, тренеров и работников отправили на 14-дневный карантин.
Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт
В турнирной таблице Бундеслиги "Герта" занимает 14-ю строчку, команда отрыв от зоны вылета 6 очков.
One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f- Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020
- 11 февраля "Герта" объявила об отставке главного тренера Юргена Клинсманна за 10 недель после назначения.
- 29 января польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек перешел в берлинскую "Герту" .
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
Читайте также
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-