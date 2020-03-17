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Espreso.tvСпортКоманда на карантине: у игрока немецкой "Герты" обнаружили коронавирус

Команда на карантине: у игрока немецкой "Герты" обнаружили коронавирус


фото: Reuters
Один из футболистов немецкой "Герты" заражен коронавирусом, а клуб отправили на двухнедельный карантин

Об этом сообщает официальный twitter "Герты".

Берлинский клуб не называет имя исполнителя, который сдал положительный тест на коронавирус. Всех футболистов, тренеров и работников отправили на 14-дневный карантин.

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В турнирной таблице Бундеслиги "Герта" занимает 14-ю строчку, команда отрыв от зоны вылета 6 очков.

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