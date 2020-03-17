Княжицкий напомнил Венедиктовой, что НАБУ расследует политические преследования ГБР против Порошенко, а ГБР под ее руководством продолжило сомнительную практику Трубы по делу Федыны

17 марта, 2020, 11:29

Генпрокуратура должна защищать соблюдения законов и демократию, а не способствовать политическим преследованиям

Об этом заявил во время обсуждения кандидатуры на должность Генпрокурора Ирины Венедиктовои народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

Он выразил сомнение в том, что человек, который возглавлял скомпрометированное скандалами ГБР, может быть объективным и обеспечить законность в государстве.

"Наибольшей ценностью для нашего государства является независимость и демократия. Даже господин президент это отмечал, когда говорил, что вешать нельзя, потому что есть демократия. Мы знаем, что сейчас НАБУ расследует дело о политических преследованиях, связанные с записями, записанными в кабинете г Трубы, которые показали, что в нашем государстве таки есть телефоне право и политическое вмешательство в органы следствия. Мы видели дело Софии Федины - абсолютно политически мотивированное, дело политического преследования народного депутата ", - напомнил Княжицкий.

Он спросил Венедиктову, осознает ли она ответственность за свою политическую независимость генпрокурора.

"Насколько вы, как генеральный прокурор, действительно будете политически независимым, насколько вы не будете выполнять политических указаний, особенно сейчас, в то время как ограниченные политические права из-за карантина, люди не могут выражать свою точку зрения?", - отметил Княжицкий.

"Вас очень высокая ответственность за сохранение демократии и отсутствия политических преследований", - предупредил Княжицкий.