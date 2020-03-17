Клубный чемпионат мира по футболу перенесли из-за коронавируса
17 марта, 2020, 19:41
ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был состояться летом 2021 года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Турнир перенесен на неопределенный срок, и может пройти в 2022-м или в 2023-м году.
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На перенос клубного чемпионата мира повлияло то, что Евро-2020 состоится в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- 17 марта стало известно, что УЕФА требует от футбольных клубов и национальных лиг 300 млн евро за перенос чемпионата Европы на 2021.
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