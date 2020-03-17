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Espreso.tvСпортКлубный чемпионат мира по футболу перенесли из-за коронавируса

Клубный чемпионат мира по футболу перенесли из-за коронавируса


фото: fifa.com
ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был состояться летом 2021 года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Турнир перенесен на неопределенный срок, и может пройти в 2022-м или в 2023-м году.

Читайте также: УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

На перенос клубного чемпионата мира повлияло то, что Евро-2020 состоится в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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