Клубный чемпионат мира по футболу перенесли из-за коронавируса

17 марта, 2020, 19:41

ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был состояться летом 2021 года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Турнир перенесен на неопределенный срок, и может пройти в 2022-м или в 2023-м году.

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На перенос клубного чемпионата мира повлияло то, что Евро-2020 состоится в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.