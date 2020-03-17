Карантин: в Киеве вооруженные люди украли 100 тыс. медицинских масок
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.
Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.
В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.
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