Карантин: суд перенес рассмотрение дела экс-беркутивцев на июнь
Об этом передает РБК-Украина .
В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.
На заседание прибыли 2 из 5 заявленных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, судья Сергей Дячук отметил, что в трех других обвиняемых такие обязательство не отбирались.
"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-то официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он.
Судья отметил, что это обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.
Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.
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