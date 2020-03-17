Карантин: суд перенес рассмотрение дела экс-беркутивцев на июнь

17 марта, 2020, 12:20

Святошинский районный суд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Революции Достоинства

Об этом передает РБК-Украина .

В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.

На заседание прибыли 2 из 5 заявленных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, судья Сергей Дячук отметил, что в трех других обвиняемых такие обязательство не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-то официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он.

Судья отметил, что это обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.

Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.