Гончаренко назвал "политическим мародерством" рассмотрение земельной реформы во время эпидемии

17 марта, 2020, 20:40

Нардеп партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что рассмотрение земельной реформы во время пандемии является "политическим мародерством"

Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV

"Кто видел обращение Зеленского мог увидеть, что он вчера требовал, чтобы ВР под шумок карантина напринимала и землю ( земельная реформа, -ред.) и другие вещи. Утром они поняли, что есть проблемы с голосами и фракции и группы депутатские не хотят участвовать в этом "политическом мародерстве", - сказал Гончаренко.

Гончаренко также добавил, что не знает, как иначе назвать это явление, когда во время эпидемии примем законы о земле и другие вещи.