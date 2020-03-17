Гончаренко назвал "политическим мародерством" рассмотрение земельной реформы во время эпидемии
17 марта, 2020, 20:40
Нардеп партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что рассмотрение земельной реформы во время пандемии является "политическим мародерством"
Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.
"Кто видел обращение Зеленского мог увидеть, что он вчера требовал, чтобы ВР под шумок карантина напринимала и землю ( земельная реформа, -ред.) и другие вещи. Утром они поняли, что есть проблемы с голосами и фракции и группы депутатские не хотят участвовать в этом "политическом мародерстве", - сказал Гончаренко.
Гончаренко также добавил, что не знает, как иначе назвать это явление, когда во время эпидемии примем законы о земле и другие вещи.
- Напомним, президент Зеленский призвал правительство ввести режим ограничительных мер из-за коронавируса.
- Впоследствии, Синютка заявил, что Зеленский хочет использовать ситуацию, чтобы избежать протестов украинцев против принятия земельного закона и изменений в языковой закон.
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