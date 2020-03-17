Где взять медицинские маски и сделать тест на коронавирус: Кличко ответил на вопросы украинцев

17 марта, 2020, 15:49

Мэр Киева Виталий Кличко записал видео в котором ответил на 5 вопросов, которые чаще всего ему задают пользователи в социальных сетях

Видео мэр опубликовал на своей странице в Facebook

На вопрос, где взять защитные медицинские маски, Кличко отметил, что Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.

"Люди пошли запасаться масками и был создан ажиотаж. Дефицит масок сегодня во многих странах мира. В подчинении городских властей - только аптеки "Фармация". Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия "Фармация", - отметил Кличко.

Также мэр Киева рассказал, кому и где делать тесты на коронавирус. Он призвал людей не искать тесты в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать их "профилактически". По его словам, столица получила 5 тысяч и заказала еще 100 тысяч быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города. И только там, при наличии симптомов заболевания, врачи сделают тест.

Кличко также отметил, что в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону" по номеру 15-83 со стационарного и (044) 235-01-01 - с мобильного. А киевлянам, которые вернулись из-за границы нужно обратиться в службу по соответствующему номеру.

"Киевляне, которые вернулись из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация, должны сообщить об этом по телефону службы 15-51. Призываю каждого быть сознательным и ответственным, ведь от этого зависит эффективность противоэпидемических мероприятий, которые осуществляют в столице!" - подчеркнул мэр Киева.

Кличко также сообщил о том, что введенные ограничительные мероприятия в Киеве продлятся до конца марта.

"Предварительно ограничительные мероприятия продлятся до конца марта. Далее мы будем принимать решение исходя из сложившейся на то время ситуации в Киеве и в Украине. Если будет необходимо - мы продлим эти меры. Однозначно, мы будем информировать общественность о ситуации и наших действиях в ней", - отметил Кличко.