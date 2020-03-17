Это надругательство над памятью "Небесной Сотни": в "ЕС" считают недопустимым, что адвокат Януковича Бабиков после назначения Венедиктовой генпрокурором фактически становится главой ГБР

17 марта, 2020, 14:30

Фракция "Европейская Солидарность" отмечает недопустимость назначения руководителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий написал на странице в сети Фейсбук.

"Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову главой Офиса Генпрокурора, однако исполняющий обязанности директора ГБР вместо нее пока не назначен. Получается, что фактически руководит ГБР сейчас первый заместитель директора Госбюро Александр Бабиков. Хочу напомнить, что Бабиков не только был адвокатом Януковича. Он еще и публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов по делам Майдана. Но вместо того чтобы уволить адвоката Януковича, как этого требовали семьи "Небесной Сотни", власть делает его фактическим главой ГБР ", - отметил парламентарий.

Политик отметил, что Бабиков в должности руководителя ГБР - это издевательство над памятью майдановцев и их семьями.

"Сегодня все говорят о коронавирусе. Но нельзя молчать, когда власть делает" Антимайдан "государственной политикой. Бабиков как председатель ГБР - это откровенное издевательство над погибшими на Майдане и их семьями. Он должен быть немедленно увролен", - отметил народный депутат.