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Espreso.tvОбществоЕсли власть сегодня повторит опыт "законов 16 января", будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис, - Яценюк

Если власть сегодня повторит опыт "законов 16 января", будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис, - Яценюк

Арсений Яценюк обратился к президенту, голове парламента и провластной фракции

"Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача - преодолеть кризис здравоохранения и экономический кризис. И не допустить кризиса политического". Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" отметил в программе "Обратный отсчет" на телеканале UA: Первый 16 марта.

На вопрос о работе парламента во время объявленного карантина и возможного принятия в это время, в частности, законы о новых Минских договоренностей, Арсений Яценюк сказал: "На это очень четкий ответ: 16 января 2014 года. Пусть тот, кто руководит сегодня парламентом, и правящая фракция вспомнят, чем закончились законы 16 января для режима Януковича ".

«Не с этим избирался президент Зеленский. Я убежден, что он не может пойти на такие шаги. Потому что дымовая завеса закончится тем, что никто не будет считаться ни с пандемией, ни на карантином, а люди пойдут защищать свое государство", - подчеркнул он.

"Мое обращение к президенту, голове парламента и провластной фракции: не играйте в эти вещи. Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача - преодолеть кризис здравоохранения, то есть пандемию, и преодолеть экономический кризис. и не допустить политического кризиса, - отметил Арсений Яценюк: Как только они что-то начнут делать "под столом" или повторять опыт 16 января, это будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис ".

Он отметил, что коронавирус и финансово-экономический кризис - это глобальные проблемы. В то время как российская военная агрессия - это сегодня проблема Украины: "И чем дальше она все больше и больше становится именно украинской проблемой. Европа сконцентрирована на своей беде. Соединенные Штаты собственные проблемы. Так, все говорят:" Мы будем помогать Украине " . Так, все говорят, что поддерживают мирные инициативы. Так, все говорят, что российская военная агрессия против Украины должна быть наказана. Только от слов к делу - достаточно долгий период ".

"Основное сейчас - что будет говорить президент Зеленский. От его позиции зависит и последующая" Нормандия ", и то, попадем ли мы в российскую ловушку вроде разного рода" платформ примирения ", - подчеркнул он.

Такие "платформы примирения" и "консультативные советы" он назвал "чисто гэбэшной технологией для того, чтобы заместить предмет беседы". "Как бы ни Украина с Россией воюет, потому что Россия напала на Украину. А это внутригосударственный конфликт. Примирение кого с кем? Украинцев с украинцами не надо мирить, мы помирени", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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