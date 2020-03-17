Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца, - Минифраструктуры
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Украинцы могут вернуть деньги за билеты, которые были отменены из-за введения карантина в Украине, в течение одного месяца с даты запланированного отправления поезда.
По словам министра, с 11 по 17 марта Укрзализныця вернула украинцам стоимость 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина.
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"Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом денег до 21 апреля", - объяснил Криклий.
Министр призвал украинцев сохранять спокойствие и пообещал, что деньги за билеты вернут всем желающим.
Напомним, с 11 по 15 марта пассажиры Укрзализныци вернули около 303 тысяч железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн
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