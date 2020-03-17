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Espreso.tvОбществоДеньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца, - Минифраструктуры

Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца, - Минифраструктуры


фото: Владислав Криклій
С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула украинцам стоимость 400 тыс. билетов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Украинцы могут вернуть деньги за билеты, которые были отменены из-за введения карантина в Украине, в течение одного месяца с даты запланированного отправления поезда.

По словам министра, с 11 по 17 марта Укрзализныця вернула украинцам стоимость 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина.

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"Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом денег до 21 апреля", - объяснил Криклий.

Министр призвал украинцев сохранять спокойствие и пообещал, что деньги за билеты вернут всем желающим.

Напомним, с 11 по 15 марта пассажиры Укрзализныци вернули около 303 тысяч железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн

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