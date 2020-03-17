Без программы с МВФ вероятность дефолта очень высока. Задача правительства - получить $ 5,5 млрд и начать переговоры об увеличении пакета до $ 10 млрд, - Арсений Яценюк

17 марта, 2020, 08:30

Ключевая задача правительства - "добить" пакет с МВФ на $ 5,5 млрд и безотлагательно начать переговоры об увеличении пакета хотя бы с $ бы млрд до $ 10 млрд

Об этом заявил 16 марта премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Обратный отсчет" на телеканале UA: Первый.

Арсений Яценюк подчеркнул, что $ 5 млрд, которые должен предоставить МВФ, недостаточно для преодоления кризиса.

"Но лучше иметь 5, чем не иметь ничего", - сказал Яценюк.

Он напомнил, что в 2014 году правительство под его председательством подписал с Международным валютным фондом программу на $ 17,5 млрд.

"Нынешнее правительство уже сейчас должно звонить, ехать« на перекладных »в Вашингтон, к директору-распорядителю и спросить одно только: что нам нужно сделать для того, чтобы увеличить пакет финансовой помощи с $ 5 млрд до $ 10 млрд. Как минимум", - сказал Яценюк.

"Закрываются внешние рынки. Из украинских облигаций выходят. Если выходят, то новые покупать не будут. А для того, чтобы потом выйти на рынок, доходность для так называемых иностранных инвесторов будет втрое выше. А за это надо платить из бюджета", - сказал Яценюк.

Он отметил, что дефолт - это банкротство украинской экономики.

"Кто заработает на дефолте? Те, кто должны Украинскому государству, и РФ так же. Состоится дефолт без (программы по - ред.) МВФ? Вероятность очень высока, что без МВФ Украина будет объявлена банкротом", - сказал Яцненюк.