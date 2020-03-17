Байден побеждает на праймериз в штате Вашингтон
17 марта, 2020, 10:28
После подсчета 95% голосов в штате Вашингтон стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии
Об этом сообщает The New York Times .
Байден набирает 37,9%, тогда как его оппонент Берни Сандерс - 36,4%.
10 марта Байден выиграл праймериз в Миссисипи, Миссури и Мичигане. Берни Сандерс стал победителем в Северной Дакоте.
4 марта в "супервторник" Байден стал победителем Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-