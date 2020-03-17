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Espreso.tvОбществоБайден побеждает на праймериз в штате Вашингтон

Байден побеждает на праймериз в штате Вашингтон


фото: reuters
После подсчета 95% голосов в штате Вашингтон стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии

Об этом сообщает The New York Times .

Байден набирает 37,9%, тогда как его оппонент Берни Сандерс - 36,4%.

10 марта Байден выиграл праймериз в Миссисипи, Миссури и Мичигане. Берни Сандерс стал победителем в Северной Дакоте.

4 марта в "супервторник" Байден стал победителем Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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