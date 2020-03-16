Живу в колхозе с бабушкой не первой свежести: футболист сборной Украины рассказал, как борется с коронавирусом

16 марта, 2020, 12:02

Футболист венгерского "Фехервара" Иван Петряк рассказал, что из-за пандемии коронавируса вынужден жить в колхозе в 55 км в Будапешт

Об этом сообщает "ПроФутбол".

Иван Петряк рассказал, как борется со вспышкой коронавируса в Венгрии.

"Я сейчас живу в так называемом колхозе - здесь спокойнее. Я нахожусь от Будапеште на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай в магазин поеду позже: возьму что-то интересное для дезинфекции. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали , так как в аэропортах большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она не первой свежести - ей уже 70. Поэтому лучше ее поберечь, посидит у нас ", - рассказал украинец.

В текущем сезоне игрок сборной Украины провел 35 матчей за "Фехервар", в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.