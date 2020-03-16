Зеленский: в субботу мы ожидаем прибытия миллиона быстрых тестов на коронавирус

Об этом он сообщил на одном из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV.

"О том, чего не хватает - это быстрые тесты. Мы договорились с Китаем. В субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. И это будет где-то на миллион человек. То есть? Их будет миллион, это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал Зеленский.