Зеленский: в субботу мы ожидаем прибытия миллиона быстрых тестов на коронавирус
16 марта, 2020, 22:56
Президент Владимир Зеленский заявил, что в субботу в Украину прибудут миллион быстрых тестов на коронавирус
Об этом он сообщил на одном из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV.
"О том, чего не хватает - это быстрые тесты. Мы договорились с Китаем. В субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. И это будет где-то на миллион человек. То есть? Их будет миллион, это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал Зеленский.
- Напомним, Зеленский призвал правительство ввести режим ограничительных мер из-за коронавируса.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-