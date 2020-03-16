Зеленский обещает "отдельные маршрутки" от бизнесменов в случае закрытия метро

16 марта, 2020, 22:49

Бизнесмены будут делать отдельные маршрутки, отдельные автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос, каким образом люди будут передвигаться по Киеву в случае закрытия метро.

"У меня сегодня было совещание с крупным бизнесом. Мы хотим говорить со всеми бизнесменами, потому что у них крупные предприятия по всей Украине. Мы хотим, чтобы они делали отдельно маршрутки, отдельные автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы. Я понимаю, что люди постоянно ждут ответ: а как я доеду на работу? При всем уважении - у нас один ответ сейчас. А как нам как государству сделать все, чтобы у нас была и статистика, которую мы сегодня имеем? чтобы наименьшее количество людей у нас заболели", - сказал Зеленский.