Из-за коронавируса российские военные бегут из ОРДЛО, - разведка

16 марта, 2020, 15:58

Из-за распространения коронавируса увеличилось количество российских наемников, которые покидают "места несения службы" во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины

Об этом в сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, по информации разведки, командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава "передовых подразделений".

"В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. "Республик", - говорится в сообщении.

Во избежание огласки в СМИ, такие меры, говорят украинские разведчики, проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.