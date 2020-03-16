Из-за коронавируса российские военные бегут из ОРДЛО, - разведка
Об этом в сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Так, по информации разведки, командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава "передовых подразделений".
"В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. "Республик", - говорится в сообщении.
Во избежание огласки в СМИ, такие меры, говорят украинские разведчики, проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.
- Напомним, ранее на пунктах пропуска на линии разграничения ввели температурный скрининг .
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса.
- Служба внешней разведки подтвердила случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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