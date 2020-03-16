Из-за коронавируса Грузия закрывает границы для иностранцев на две недели

16 марта, 2020, 14:06

Правительство Грузии приняло решение о полном закрытии границ для иностранных граждан, которое вступит в силу 18 марта

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Иракли Чиковани, передает Эхо Кавказа .

"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Также принято решение о полном прекращении сезона на грузинских горнолыжных курортах.

"Межведомственный совет при правительстве Грузии принял решение досрочно прекратить сезон на грузинских горнолыжных курортах. Это связано с информацией о заражении граждан Чехии и Словакии, которые посещали курорт Гудаури", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а старше 70 лет людям - не посещать места скопления граждан.