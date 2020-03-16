Янукович тоже перекрывал метро, но ему это не помогло, - соцсети о решении Зеленского усилить карантин
Еспрссо.TV предлагает читателям ознакомиться с мнениями украинских соцсетей по усилению карантина в Украине.
Журналистка Мария Цыганкова пошутила о киевском метро. Ей ответили о львовском:
Шутки о львовском метро вспомнил и художник Александр Грехов:
"Если правительство закроет салоны красоты, то они увидят вещи хуже коронавируса", - пишет развлекательный паблик.
"В любой непонятной ситуации обещай тысячу", - отреагировала на слова президента о помощи пенсионерам Марина Данилюк-Ярмолаева.
Политический обозреватель Евгений Магда советует Зеленскому "изменить спичрайтера".
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Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий считает: "Янукович перекрывал метро, но это ему не помогло. А если люди, которые будут протестовать поболеют, прямая ответственность за это будет лежать на Зеленскому. Можно еще разгонять их и ссылаться на карантин."
Лидер партии "Демократическая Топор" Юрий Гудыменко считает: "Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надежный, как швейцарские часы. "
Он заявил:
"Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я о том, что сейчас в тишине, с ограничением на сборы более десяти человек могут принять и провести закон о выборах на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу все. Не будут голосовать "раскольники" из "Слуги народа" - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено. Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. "
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