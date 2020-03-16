Янукович тоже перекрывал метро, но ему это не помогло, - соцсети о решении Зеленского усилить карантин

16 марта, 2020, 19:11

Решение президента Владимира Зеленского усилить карантин не оставило никого равнодушным: одни отшучиваются о львовском метро, другие видят в действиях Зеленского наступление на демократию

Еспрссо.TV предлагает читателям ознакомиться с мнениями украинских соцсетей по усилению карантина в Украине.

Журналистка Мария Цыганкова пошутила о киевском метро. Ей ответили о львовском:

Шутки о львовском метро вспомнил и художник Александр Грехов:

"Если правительство закроет салоны красоты, то они увидят вещи хуже коронавируса", - пишет развлекательный паблик.

"В любой непонятной ситуации обещай тысячу", - отреагировала на слова президента о помощи пенсионерам Марина Данилюк-Ярмолаева.

Юрист Александр Северин считает

Политический обозреватель Евгений Магда советует Зеленскому "изменить спичрайтера".

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Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий считает: "Янукович перекрывал метро, ​​но это ему не помогло. А если люди, которые будут протестовать поболеют, прямая ответственность за это будет лежать на Зеленскому. Можно еще разгонять их и ссылаться на карантин."

Бывший парламентарий и журналист Сергей Высоцкий: "поведение Зеленского подтверждает, что он хочет воспользоваться кризисом и эпидемией как дымовой завесой для воплощения своей антигосударственной политики".

Нардеп и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович: "Мы увидели выступление человека, который представил себя фюрером или царем, высочайший повелевает остановить метро и сообщение между городами, заявляет о закрытии всех учреждений и прекращение всех собраний более 10 человек, включая религиозные обряды и даже - об отмене всех плановых медицинских операций. И при этом издевательски требует от органов власти и Верховной Рады работать в обычном режиме. "

Политолог Андрей Смолий заметил: "Разумков фактически заблокировал внесение вопроса о блокировании Верховной Радой капитуляционных "документов" в Минске, что позволило бы избежать дальнейшей сдачи национальных интересов перед Кремлем. Вместо этого, просто в эти минуты Зеленский собирается ломать своих депутатов через колено, чтобы ВР ни в коем случае не пошла на карантин и продолжала удовлетворять решение Зеленского и его людей по "рынку земли", рабском "трудовом кодексе", а возможно и других капитуляционных вопросах.

Лидер партии "Демократическая Топор" Юрий Гудыменко считает: "Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надежный, как швейцарские часы. "

Он заявил:

"Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я о том, что сейчас в тишине, с ограничением на сборы более десяти человек могут принять и провести закон о выборах на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу все. Не будут голосовать "раскольники" из "Слуги народа" - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено. Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. "