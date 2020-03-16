WTA продлила теннисный карантин из-за коронавируса до мая

16 марта, 2020, 15:57

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила, что из-за пандемии коронавируса все турниры остановлены до 2 мая

Об этом сообщает официальный сайт организации.

"В связи со вспышкой коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не состоятся. Мы сожалеем, что это коснется наших преданных болельщиков, игроков, спонсоров и всех, кто поддерживает женский профессиональный теннис.

На данный момент турнира WTA приостановлены до 2 мая. В течение следующей недели мы примем решение по поводу других европейских турниров на грунте. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и ее влиянием на тур", - говорится в сообщении организации.

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