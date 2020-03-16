 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Укроборонпроме и МВД ввели обязательный температурный скрининг

В Укроборонпроме и МВД ввели обязательный температурный скрининг

В госконцерне "Укроборонпром" с 16 марта ввели обязательную проверку температуры тела с целью предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"Доброе утро! Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной Концерна, проверку проходят все сотрудники без исключения. В целом у нас спокойно: совещания проходят в режиме удаленных конференций по Microsoft Teams, на всех этажах установлены дезинфекторы. Большая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на удаленную работу всем сотрудникам проблематично", - написал Найем.

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об аналогичных мерах в МВД.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также запрашиваются на предмет того, нет ли у них, у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - написал Геращенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать