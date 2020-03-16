В Укроборонпроме и МВД ввели обязательный температурный скрининг

16 марта, 2020, 10:11

В госконцерне "Укроборонпром" с 16 марта ввели обязательную проверку температуры тела с целью предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"Доброе утро! Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной Концерна, проверку проходят все сотрудники без исключения. В целом у нас спокойно: совещания проходят в режиме удаленных конференций по Microsoft Teams, на всех этажах установлены дезинфекторы. Большая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на удаленную работу всем сотрудникам проблематично", - написал Найем.

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об аналогичных мерах в МВД.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также запрашиваются на предмет того, нет ли у них, у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - написал Геращенко.