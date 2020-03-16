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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусом

В Украине зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусом

Всего в Украине 5 случаев инфицирования, один человек умер

Об этом сообщил Минздрав в Telegram.

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19

16 марта в Черновицкой области у двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции, 80 из них - отрицательные.

 

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