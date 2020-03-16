В Украине зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусом
16 марта, 2020, 10:12
Всего в Украине 5 случаев инфицирования, один человек умер
Об этом сообщил Минздрав в Telegram.
В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19
16 марта в Черновицкой области у двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.
На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции, 80 из них - отрицательные.
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