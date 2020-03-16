В СМИ появился текст законопроекта о противодействии коронавирусу в Украине

16 марта, 2020, 16:49

В СМИ опубликовали текст проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который будет рассматриваться 17 марта на внеочередном заседании Рады

ZN.UA публикует текст законопроекта.

Законопроектом предусмотрено: осуществление закупки товаров, работ и услуг без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках" для возможности оперативно реагировать на ситуацию; возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с короновирусом; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с короновирусом; предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина;

Также вводится запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с короновирусом; совершенствование законодательства обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и о защите населения от инфекционных болезней, в частности, определен порядок введения карантина, усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины, порядок принудительной изоляции и самоизоляции; отнесение введения карантина в форс-мажорных обстоятельств.