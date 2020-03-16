В России количество зараженных коронавирусом возросло до 93

16 марта, 2020, 15:39

Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 30 и сейчас составляет 93 человека

Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с больными на территории страны. По словам вице-премьера РФ, около 15 тыс. человек находятся под контролем в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

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