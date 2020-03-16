В первые 8 часов закрытия границы в Украину не пустили более 50 иностранцев, - ГНСУ

16 марта, 2020, 11:11

С 00:00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущены на въезд в Украину

Об этом сообщила пресс служба Госпогранслужбы.

"С 00:00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину... В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тысяч человек, в том числе на въезд проследовало 85 тысяч человек на выезд из Украины - 58 тысяч граждан ", - сообщили в ГПСУ.

Согласно сообщению, 15 марта пограничники провели температурный скрининг почти у 120 тысяч человек.